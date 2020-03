Glas vpijočega iz prihodnosti

Glavni problem je neznanka. Nihče ne ve, kako se bo virus obnašal v prihodnje. In zato tudi nihče zagotovo ne ve, kakšne so najučinkovitejše strategije za njegovo zamejitev – tako na kolektivni kot na individualni ravni.« Tako sem pred dvema tednoma razmišljal o izzivih, ki jih pred evropske družbe postavlja koronavirus. Vmes je spirala, tako značilna za nelinearne dogodke, te družbe postavila na glavo. Neznanke več ni. Ne gre »za malo resnejšo gripo«.Gre za verjetno največjo globalno zdravstveno krizo od izuma penicilina. In za – časovni stroj.V četrtek zjutraj me je pričakalo sporočilo italijanskega kolega. Poslal ...