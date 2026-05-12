Globalno ravnotežje pod pritiskom

Hitrost postavitve polnilnic na Kitajskem omogoča, da proizvodna podjetja testirajo meje inovacij, kar je skoraj nepredstavljivo, tako za ZDA kot EU27.

Objave Centra za raziskave ekonomske politike v Parizu so običajno vredne poglobljenega proučevanja za ekonomiste. Pred kratkim je nekaj vodilnih evropskih ekonomistov predstavilo poglobljeno študijo o svetovnih neravnovesjih. Neravnovesja že sama po sebi pomenijo položaj zunaj običajnih okvirov, ki je verjetno začasen, saj ga nadomesti ravnovesje. V primeru neravnovesij v tekočem računu plačilne bilance tega ne moremo trditi, saj obstaja nekaj večjih tipičnih gospodarstev, ki več blaga uvažajo, kot izvažajo (tipičen primer so ZDA), ter nekaj takšnih, ki že več let več izvažajo, kot uvažajo (tipičen primer je Kitajska). Na ravni celotnega sveta pomeni kumulativni primanjkljaj prve skupine držav kumulativni presežek druge skupine držav. Pogosto je primanjkljaj povezan z visoko razvito in ...