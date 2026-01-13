Skupnost, ki izgublja poezijo, izgublja svoj najbolj zgoščen genski zapis. Jezik, ki izgublja poezijo, izgublja enega najžlahtnejših motorjev svojega razvoja.
Galerija
Poezija ima nesorazmerno moč. FOTO: Matej Družnik/Delo
Po enem letu spet pišem kolumno. To je po eni strani stresno opravilo, saj je vezano na čas in prostor, v katerem pišeš. Nikoli nimaš pravega zagotovila, da bo tek časa s sabo prinesel vsebino ali da bo še tako sijajna ideja ali misel ustrezna za število znakov, odmerjenih na časopisni strani.
A po drugi strani je to tudi meditacija, način življenja, navdušenje. Pisati kolumne je namreč stanje: preklop iz načina, kjer samo živiš, v način, kjer imaš ves čas vklopljen senzor: »Se dogaja kaj zanimivega?«
Zato sploh ni naključje, da sem že prvi dan po »vklopu« svojega kolumnističnega gumba na avtobusu opazil v kotu stekla nalepljeno pesem Barbare Korun Dva se slačita (2011). Dober izbor, sem si rekel, ko sem bral: »se slačita dalje ... slečeta poklic ime/vsakdanje navade«, in bral naprej: »si ...
Komentarji