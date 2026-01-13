Skupnost, ki izgublja poezijo, izgublja svoj najbolj zgoščen genski zapis. Jezik, ki izgublja poezijo, izgublja enega najžlahtnejših motorjev svojega razvoja.

Po enem letu spet pišem kolumno. To je po eni strani stresno opravilo, saj je vezano na čas in prostor, v katerem pišeš. Nikoli nimaš pravega zagotovila, da bo tek časa s sabo prinesel vsebino ali da bo še tako sijajna ideja ali misel ustrezna za število znakov, odmerjenih na časopisni strani. A po drugi strani je to tudi meditacija, način življenja, navdušenje. Pisati kolumne je namreč stanje: preklop iz načina, kjer samo živiš, v način, kjer imaš ves čas vklopljen senzor: »Se dogaja kaj zanimivega?« Zato sploh ni naključje, da sem že prvi dan po »vklopu« svojega kolumnističnega gumba na avtobusu opazil v kotu stekla nalepljeno pesem Barbare Korun Dva se slačita (2011). Dober izbor, sem si rekel, ko sem bral: »se slačita dalje ... slečeta poklic ime/vsakdanje navade«, in bral naprej: »si ...