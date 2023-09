V kolumni preberite:

Nameravala sem pisati o potopu. Poplavah, povodnji. Neurju. Ker se je vse to zgodilo meni. In prav tu, kjer pišem. Poplavilo mi je pisarnico na montažno zaprtem balkonu. V prvem nadstropju. »Se mi zdi, da je tule mimo pravkar letela naša streha,« je tistega dne zinila moja hči. In nadaljevala z rezanjem paradižnika. Ja, prav takrat je vzletela naša streha. Slemenjake na njej je sredi dneva, ko se je stemnilo v peklensko temo, olupilo kot banano. Odneslo je še nekaj valovitk, kar tako spotoma. So res letele vodoravno mimo okna, ob katerem je hči rezala paradižnik.