Pred kratkim sem praznoval okrogli rojstni dan. Brez pompa, v najožjem družinskem krogu. Od nikoder se mi je tiste dni v uho prikradla, in potihem odzvanjala, pesem Plavog orkestra Goodbye teens. Vsakokrat ko sem jo zaslišal, mi je ustnice ukrivilo v ironičen nasmeh, češ, več kot trenutku primerno ... Naša generacija ognjenih konjev je, kot lipicanci ob prvem dresurnem nastopu, previdno zakorakala v sedmo desetletje življenja, in to kljub temu da je spomin na čase, ko so se mi tridesetletniki zdeli stari, še kako svež. Starost je pač subjektiven pojem, odvisen od starosti subjekta. Kdaj željo »biti starejši« zamenja želja »biti mlajši«? Rojstni dan ni le priložnost za praznovanje ali razmislek o lastnem življenju. Statistično gledano je rojstni dan v primerjavi z drugimi dnevi v letu tudi ...