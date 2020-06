Gospa, ki so jo imenovali partijska kraljica

Tistega dne je izvedela. Morda celo nekaj ur pred tem, v poznih urah prejšnjega dne. A se ji to ni zdelo več najpomembnejše. Sporočilo je bilo kratko. Da ji tajno sledijo in naj zato preveri svoj avtomobil. Nekoliko obsežnejše je bilo samo navodilo o orodju, ki ga bo potrebovala, ter napotilo, kako odviti spodnji pokrov volanskega mehanizma. Prav tam je našla vgrajene mikrofone, ki so lahko prestregli vsak njen pogovor. Bilo jo je strah in z občutkom izdaje je iskala tiste, ki bi to lahko naredili. Odšla je na mestno policijo. Od naglice in tudi jeze se je, ko je pripovedovala o dogodku, zdelo, da je morda malce zmedena, toda ...