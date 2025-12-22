Gospodarji zgodovine

Gospodar zgodovine ni transcendentno telo, temveč tista množina realnih človeških teles, ki v nasilni družbeni polarizaciji preglasi prisilo in nadzor.

Maja 1940 je v Evropi že divjala vojna, ko je urednik dnevnika Slovenec Ivan Ahčin, čigar misli so predstavljale sidrišče znatnemu delu močno dezorientirane skupnosti, objavil motivacijski uvodnik z naslovom »Zaupajmo!« V kolektivnem pomanjkanju razsodnosti in »duševnega ravnovesja«, ki ga je zaznaval urednik katoliško usmerjenega časnika, je videl brezno obupa predvsem za »živčno razrvane« izobraženske stebre predvojne stanovske družbe. V pričakovanju najhujšega so se vdajali apatiji in fatalizmu, ostro ločeni od socialno prezrtega in zato sovražnega večinskega prebivalstva. Lucidni Drin, kakor je Ahčin podpisoval članke, je slabo leto pred napadom sil osi na Kraljevino Jugoslavijo videl prevlado nasilnih politik, ki je plašila omikane ljudi, kot začasno stanje izgube humanističnega ...