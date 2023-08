Gospodarske posledice povodnji

V nadaljevanju preberite:

Kot glavni ekonomist GZS se v svojem komentarju osredotočam predvsem na vpliv izjemnega naravnega dogodka na gospodarstvo oziroma na produktivne kapacitete na prizadetih območjih, ki vplivajo na gospodarsko moč prizadetih regij, in sicer prek dodane vrednosti, ki tam nastaja, in zaposlenih ljudi, ki to dodano vrednost soustvarjajo. Pri tem je treba opozoriti tudi na škodo na prometni, energetski, komunalni in telekomunikacijski infrastrukturi, ki vse po vrsti sploh omogočajo uspešno delovanje gospodarstva. Brez hitre obnove te infrastrukture tudi neposredno manj prizadeta podjetja ne morejo delovati, bodisi ker na delo ne morejo priti zaposleni bodisi ker dobavitelji ne morejo dostaviti polproizvodov do tovarn. Namerno se v uvodu dotikam proizvodnega sektorja, ki ima v najbolj prizadetih regijah (Koroška, Savinjska, Podravska in Gorenjska) nadpovprečen pomen glede na povprečje Slovenije.