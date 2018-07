Gospodje iz »Trboulmarcha«

»Ne moreš prositi za samo malo plazu, ko je ta že začel grmeti.« Nekako tako so, ko jih je doletel napredek, ugotavljali v Middlemarchu, pravzaprav izmišljenem mestecu istoimenskega romana. Ko je torej napredek enkrat tu, si je treba prizadevati za čim več napredka, so rekli.



Za Zasavce je nastopilo obdobje, ki spominja na trenutek, ko se v »midlmarški« provinci odtrga plaz. Le da se je v zasavskem primeru odtrgal plaz - sodišč. In nobene možnosti več ni, da bi prošnje, naj se jih utrga čim manj, padle na plodna tla. Preveč umazanije so nagrmadili na spolzki »teren« pa je začela lesti navzdol, proti njim ... Zasavska provinca je sicer upala, da bo Pravica še pred sodnimi počitnicami zapečatila tri – ne, ne usode! -, temveč primere, a ji je uspelo le dva, kajti na počitnice se dokazano ne mudi samo sodnikom. Tudi Zasavcem se. Treba se je spočiti od lastne province, ki se hrani z dvoličnostjo, kot se je Middlemarch s hipokrizijo. In se očistiti. A enkrat se bo treba vrniti …



Prvi primer so zapečatili sodniki ustavnega sodišča. Ki so presodili, da Zagorjani pred devetimi leti le niso tako hudo posegli v pravico Drnovškovih dedičev do pietete, da bi bilo treba pozabiti, da je sploh kdaj živel. Se pravi, da bi bilo treba iz mestnega parka »zabrisati« spomenik in iz naziva parka izbrisati Drnovškovo ime. Razsodba je sprožila plaz in Zagorjani, ki se sicer držijo rekla o pokojnih vse dobro, bi vse prenesli, tudi to, da je resni kolumnist Marko Crnkovič mnenja, da bodo živi že nekako preživeli brez Drnovškovega trga; sploh pa, da bo brez njega preživel tudi pokojni. Da si je kolumnist privoščil dvojno etiketiranje prvega Zagorjana Švagana in obakrat napačno – tega pa mu ne odmerijo zlepa! Kajti Švagana je v istem stavku okvalificiral za NELDS-ovca in za SDS-ovca, spregledal pa Švaganovo Zagorje gre naprej. Tega je nazadnje volilo 54 odstotkov Zagorjanov, Švagana pa še 24 odstotkov več. Zato, ker ni ne levi ne desni, so rekli, ampak – zagorski.



Več Zagorjanov kot Švagana je te dni podprlo le še sodnika, ki je nesojenemu zagorskemu zetu Janezu Šesku za umor tašče odkazal 26 let. Marca jo je pričakal in ji zadal za cel plaz poškodb – 21 surovih vbodov. Darilo za 8. marec partnerki, je rekel.



V torek bi moral na okrožno sodišče v Ljubljano še en Zasavec: direktor trboveljske Komunale Milan Žnidaršič, ki je lani, ko nekaj ur ni bil direktor, tožil »svoje« podjetje, si pri tem poiskal odvetnika s trboveljskimi koreninami, a tudi Komunale ni pustil na cedilu. Tudi njej je, podobno kot se proži plaz, poiskal odvetnika, da jo zastopa proti njemu: pisarno Ostrožnik iz Trbovelj, sicer stalno odvetniško pisarno Komunale, ki slednjo vsak mesec stane 2013 evrov - od novembra 2014 do danes že dobrih 88 tisočakov. Vprašanje za sodnika je, ali si je Žnidaršič smel privoščiti takšno pooblastilo.



A Žnidaršiča pred obličje Pravice, za katero itak pravijo, da je slepa, ni bilo.

Opazili ga niso niti drugi, saj je bil nujno zadržan: na dopustu v tujini. Torej, na svidenje, jeseni, gospodje iz - »Trboulmarcha«.



Ker je tožeči letalske karte rezerviral že »davno« in dokaze predložil tudi sodišču, mu je le-to odsotnost opravičilo, več težav z razumevanjem njegovega »pobega« iz province pa je imel Jože Pustoslemšek, ki je kljub temu, da ima v rokah sklep nadzornikov o imenovanju za direktorja Komunale, že več kot pol leta na cesti. A zdaj vsaj ni več sam: na zahtevo višjega sodišča so mu na okrožnem morali priznati, da je v postopku Žnidaršiča proti Komunali tudi on stranka v postopku.