Gostoljubje pred deložacijo

»Gost v hiši, bog v hiši,« pravi star pregovor. Sprejeti gosta, ga pogostiti in mu ponuditi prenočišče je včasih pomenilo spoštovati stoletna pravila in navade; pokazati mu vrata pa je izzvalo jezo bogov. Kako resen je bil lahko prekršek zoper gostoljubje, pričajo poganske in poznejše krščanske legende o preoblečenih božanstvih in svetnikih, ki so kot berači in popotniki trkali na vrata, bogato nagradili gostoljubje in strogo kaznovali tiste, ki so popotnika trdosrčno zavrnili.Skupaj s popotnimi božanstvi in svetniki so se sodobnemu svetu prilagodila tudi pravila gostoljubja. Niso popolnoma izginila, so se pa precej ...