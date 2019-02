Govor jeznega kanclerja

Na retoriko smo nekako pozabili, sem pomislil, ko sem ob prebiranju jezikoslovne razprave o jeziku v času nacizma naletel na videoposnetek Hitlerjevega govora.Ujeli smo se v past, na katero opozarja že Mark Fabij Kvintilijan v svoji Šoli govorništva: »Brž ko je jezik postal vir zaslužka in ko so se ljudje navadili izrabljati dobrine govorništva v slabe namene, so tisti, ki so veljali za govornike, opustili skrb za značaj. Govorništvo, zapuščeno, kot je bilo, je nato postalo plen ljudi z manjšimi umskimi sposobnostmi.«Na prvi pogled bi se lahko predajali utvari in zatrjevali, da je tudi danes retorika prisotna povsod. Vendar to ...