Graditi lepa mesta

Raziskovanje tujega mesta me vedno znova vznemirja in očara. Že pred prihodom si v mislih ogledujem vabljive podobe na pročeljih uličnih trgovin in kavarn, vonjam omamno svežino zelenih parkov ter razmišljam o vsakodnevnih razvadah meščanov, ki tam živijo. Njegove zgodbe spoznavam postopno. Včasih me prvi vtis zavede, saj je njegova prava lepota pogosto prikrita očem. Pritajena je v številnih in raznovrstnih kulturnih plasteh, ki jih le počasi in strpno razkrivam. Sčasoma se privadim nanj in tuje mesto, čeprav več tisoč kilometrov oddaljeno postane moj drugi dom.Gosta poselitev v mestih zgnete ljudi v tesno življenje drug ...