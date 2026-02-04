Skupno dobro je že tukaj

Na področju odnosa do prostora je stereotip, ki ima po mojem mnenju v Sloveniji za zdaj še vedno domovinsko pravico, brezbrižnost do obstoječega. To, kar že je, je vse slabše od tega, kar bo nekoč v prihodnosti, pa tudi od tega, kar bi morda lahko bilo. Plakati z vizualizacijami novih hiš, blokov, vil in poslovnih stavb so boljši od gradbišč hiš, blokov, vil in poslovnih stavb, gradbišča pa so boljša od že zgrajenih hiš, blokov, vil in poslovnih stavb. Najniže na tej lestvici stavbnih vrednosti so stare hiše, če niso morda prenovljene tako radikalno, da so pravzaprav kot nove.