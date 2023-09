Grozote starosti

V nadaljevanju preberite:

»Bolji dober beg od boja slabega,« pravi stari slovenski pregovor. Pa ne govori samo o bojiščih. Zdi se, da opisuje tudi način, kako se kot družba spopadamo z najtežjimi problemi. Prvi odziv je pogledati stran. Jih zanikati. Se pretvarjati, da jih ni. Toliko bolj, če je te probleme težko reševati in se tičejo najbolj ranljivih med nami. Združeni narodi se tako že več kot desetletje trudijo, da bi se več pogovarjali o nasilju nad starejšimi. Decembra 2011 so prvič razglasili, naj bo 15. junij svetovni dan ozaveščanja o zlorabah nad starejšimi – dan ozaveščanja, da problem obstaja, nič manj in nič več. To je prvi, skromni korak, ki pa ga moramo opraviti, preden se proti temu zlu sploh začnemo boriti. In boj bo velik, čeprav se njegova velikost kaže le v grobih obrisih.