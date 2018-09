Halo, Bruselj!

Svet počasi spoznava, da so nagrade in nazivi včasih le umetno napihnjen balon. Del Trboveljčanov je to že dojel, Bruselj pa še bo, če že ni. Kajti! Če Bruselj še ne ve, bodo v Sloveniji 18. novembra županske volitve. V predvolilnem času se zato podalpski kandidati z vsemi silami grebejo, da bi priplezali čim višje, da jih vidijo njihovi mali volivci in ves svet. In tako se je tudi prvi trbovski gospodični Gabrič pripetilo, da je nekaj osebkov prepoznalo dobre plati njenega vladanja in s kandidaturo za najboljšo županjo šlo naravnost v Bruselj. Gabrič seveda ni imela pojma, khmm, da takšna nagrada sploh obstaja, kot je izjavila. In se je kakopak razveselila, ko jo je Bruselj vprašal, ali soglaša z nominacijo. Zdaj je v bitki za World Women Mayor 2018, nekdanje občinske čistilke, ki jim je gospodična takoj ob nastopu mandata dala slovo, pa nekdanji občinski šofer, ki ga je poslala sadit rožice v park, pa kakšen bivših občinskih pripravnikov, ki je od občine poleg pripravništva prek vrste dobil tudi stanovanje, pa ga je, pametnejši od oblasti, za vsak primer raje vrnil – skratka, pol Trbovelj zdaj raziskuje, kdo so tisti, ki so gospodično nominirali.



In so jih našli: Majo K., ki je v Bruselj javila, da ljudje prvo gospodično naravnost ljubijo, Leano T., ki županjo najbrž hvali, ker ji je njeno listo uspelo zapustiti že pred časom, pa Andreja, ki prisega na županjino »čistost«, pa Tomaža T., ki veselo maha županji mesta ob srednji Savi – za zdaj še brez hidroelektrarn, no, pa našli so tudi Uroša Z. in Zorana G., ki Gabričevi pripisuje zmanjšanje brezposelnosti, pozablja pa, da je tudi z njeno in njegovo nadzorniško pomočjo v aferi Komunala brez službe ostal občan Jože Pustoslemšek. A to je le nekaj hvaležnih mož in žena iz direktnega kroga prve trbovske gospodične, ki so ji kot za domačo nalogo izrazili »svetovno« podporo. Kdo je v bistvu Maja K., ali je to Maja, ki jo je prva gospodična vzela za piarovko na občino ali je to Maja, nepoklicna podžupanja, ki jo je Gabrič na to funkcijo imenovala nekaj mesecev pred iztekom mandata, ljudem ni povsem jasno. Podžupanja Maja Krajnik se je na vprašanje o podpori odzvala: »To, kar pišete, je čisti absurd. /…/ Absurdno in žalostno.«



Trbovska dolina očitno ne ve, da so novinarji kot policisti, ki po službeni dolžnosti ustavljajo ljudi s premočno zaslepljenostjo, pardon, nogo. In če del naroda oceni, da je absurdno in žalostno, kar (morda) počneta poklicna in nepoklicna oblast, velja o tem pisati. Oblast, ki ima raje plačance med novičarji, pa bo seveda samopomiljujoče rekla, ah, kako absurdno in žalostno je vendar to, kar pišejo o meni … Očitno bo treba še več pisati … Kajti volitve so tu in narod v resnici ne želi, da ga ima oblast za norca, pa da pred njim umetno napihuje balon.



Tik pred volitvami, torej v teh dneh, sta prvo gospodično zapustila še dva najbližja sodelavca. V štirih letih je v pokoj z občine pobegnilo sedem oseb, šest pa jih je – predvidevamo - odšlo na boljše. Da bi bil za odhode kriv županjin mobing, v županskem kabinetu zanikajo. Je pa res, da so občino na podlagi anonimne prijave v 2015 obiskali inšpektorji za delo. In veste, kaj? Mobinga niso ugotovili! Toda! Če županja čistilki reče, da je tako »pucala, da se je znucala«, lahko slednja to razume tudi kot mobing. Psihični mobing, ker take pohvale ni lahko nositi v duši. Ali pa tudi čistilka le umetno napihuje balon?