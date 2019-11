Hegemonija levice?

Je danes levica močna? Če je vprašanje usmerjeno na globalno ali vsaj zahodno, ne le slovensko javno sceno, je odgovor dvorezen. V nasprotju s tem, kar veleva kliše, se ne skriva nekje na sredini – kaže se kot Rubinova vaza. Odvisno od strani, s katere se mu približamo, je bodisi emfatično pritrdilen bodisi nikalen.Po eni strani bi lahko rekli, da je levica močna kot še nikoli. Tako se zdi dobršnemu delu konservativnejših državljanov, katerih osnovna prepričanja o naravi sveta okoli njih so bila v zadnjem desetletju in pol postavljena pod vprašaj. Poroka je zveza med moškim in žensko – napačno! Obstajata dva spola – ...