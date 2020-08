Hibridna prihodnost dela

Delo od doma oziroma bolje rečeno delo od koder koli – za nekatere najboljši izum po elektriki, za številne druge pa nič manj kot peklenske muke. Gotovo pa je nekaj – sprememba v načinu dela globalnih razsežnosti se dogaja pred našimi očmi. Četudi bo učinkovito cepivo razvito po najbolj optimističnih scenarijih, bo obdobje spreminjanja dovolj dolgo. Mnogo od tega, kar se Metka in Janez, Marry in John ter Meikuan in Jihuan naučijo v koronskih časih, bo ostalo zasidranega tudi po njih. Skupaj s prakso dela od doma so jasno dobile eksploziven pospešek tudi raziskave o možnih prihodnostih dela. Kaj se lahko torej od njih vsi ...