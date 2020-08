Hit poletja

Spielbergova anekdota o spoznanju, da bo njegov novi film gromozanski hit, je bila leta 1975 zelo pomenljiva. Takole se je pred leti spominjal usodnega dneva: »Stal sem pred dvorano, kjer se je odvijala projekcija, in si grizel nohte, iz kina ni bilo slišati nobenih reakcij, nič, potem pa so se nenadoma s treskom odprla vrata in neka ženska je stekla proti sanitarijam, kjer je bruhala. Ko je končala, proti mojim pričakovanjem ni zapustila projekcije, temveč se je vrnila v dvorano. V tistem trenutku sem dojel, da bo film uspešnica.«»Usodni dan« za povprečnega holivudskega režiserja, v nasprotju s splošnim prepričanjem, že od ...