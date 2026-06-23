Hormuški vozel se razpleta

Če bo Izrael nadaljeval vojaške operacije v Libanonu, se bo v Iranu okrepil notranji pritisk, naj se odzove, kar bi lahko porušilo dogovor o prekinitvi ognja.

V času pisanja tega prispevka še ni znano, ali je sporazum med Iranom in ZDA tudi trdno zagotovilo, da se je prehodnost Hormuške ožine res povečala in bo plovba prosta, s tem pa tudi pretovor fosilnih energentov in številnih surovin: kovin, umetnih gnojil in derivatov plastike. Pogled na aktualne promptne cene kaže, da trgi temu verjamejo, in prav ti trgi bodo kratkoročno ugodno vplivali na zmanjševanje inflacijskih pritiskov, ki so se povečali po izbruhu krize na Bližnjem vzhodu. Že nekaj tednov pred pričakovanim dokončnim premirjem so se cene omenjenih surovin začele zniževati. V zadnjem mesecu so se za okoli 23 odstotkov znižale cene nafte brent, za 15 odstotkov cene zemeljskega plina, za šest odstotkov aluminija, za desetino polietilena, za 14 odstotkov polipropilena in za 37 ...