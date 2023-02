Hvala Bogu, da živimo v svobodni deželi

V nadaljevanju preberite:

Ob kritičnem motrenju slovenske kulturne scene lahko hitro zapademo v nekakšen samozadovoljen občutek, kako posebna je naša družba v svoji majhnosti, plemenskosti in pomanjkanju meritokracije; in da je ta posebnost razlog, zakaj nismo boljši. Toda tak vtis ni povsem utemeljen: ozkoglednost in zaprtost lahko najdemo povsod po svetu in v vseh časih. Duhoviti svetovljan Luis Adamič v čudoviti zbirki satiričnih esejev Resnica o Los Angelesu navaja članek iz časopisa House Journal, ki je leta 1927 tam izhajal. Naslov je – Viva la Guillotine.