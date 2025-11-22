Igra z ognjem

Sprejetje Šutarjevega zakona odmeva v tujini. Politika je odgovornost preložila na ustavno sodišče, kar avtor vidi kot nevarno igro z ognjem in pravno državo.

Zdi se, kot da je sprejetje Šutarjevega zakona v Sloveniji malodane končalo razpravo. Članki o tem vprašanju so se v medijih umaknili drugim temam in z izjemo Dolenjske – ki te probleme že leta in desetletja živi na lastni koži – se je pozornost javnosti usmerila drugam. Slovenska politika je izkazala slogo, ki jo je od nje zahtevala javnost – in to je to. Pa ni. Tega nas je ta teden spomnila širša evropska javnost. Besedna zveza »širša evropska javnost« se morda sliši preveč bombastično, a vendar se ne zelo pogosto zgodi, da se žarometi pozornosti tujih medijev usmerijo v Slovenijo. Že uboj Aleša Šutarja je odmeval na Hrvaškem in, v manjši meri, v nekaterih drugih državah nekdanje Jugoslavije (večina jih ima lastne probleme in se nimajo ne časa ne volje ukvarjati s Slovenijo): sprejetje ...