Ihta poražencev

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Zgodovinska zmaga Demokratov na nedavnih ameriških vmesnih volitvah je bila že tretji primer v tem annus mirabilis 2026, ko so samodržci (realna, kakršna sta bila Orbán in Vučić, ali nesojen, kakršen je Donald Trump) poraz sprejeli s presenetljivo džentelmensko flegmatičnostjo. Mnogi to štejejo za dokaz, da so bile ocene o njihovem despotizmu pretirane. Drugi pa – po mojem pravilneje – poudarjajo, da je šlo tako gladko zgolj zato, ker je bila zmaga opozicije prevelika. Če bi šlo bolj na tesno, opozarjajo, bi imeli bistveno drugačno situacijo: vsekakor več drame, nemara pa tudi otežen prenos oblasti. Mislim, da Janševe četrte vlade ni smiselno enačiti z Orbánom, ...