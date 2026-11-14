Ihta poražencev

Poraženci z izpodbijanjem demokratičnih odločitev ogrožajo pravila politične tekme in demokracijo, opozarja Luka Lisjak Gabrijelčič.
Galerija
Ko na referendumu zmagamo, je to praznik demokracije. Ko jih izgubimo, so krive prevare in manipulacije. FOTO: Dejan Javornik
Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.
Zgodovinska zmaga Demokratov na nedavnih ameriških vmesnih volitvah je bila že tretji primer v tem annus mirabilis 2026, ko so samodržci (realna, kakršna sta bila Orbán in Vučić, ali nesojen, kakršen je Donald Trump) poraz sprejeli s presenetljivo džentelmensko flegmatičnostjo. Mnogi to štejejo za dokaz, da so bile ocene o njihovem despotizmu pretirane.
Drugi pa – po mojem pravilneje – poudarjajo, da je šlo tako gladko zgolj zato, ker je bila zmaga opozicije prevelika. Če bi šlo bolj na tesno, opozarjajo, bi imeli bistveno drugačno situacijo: vsekakor več drame, nemara pa tudi otežen prenos oblasti.
Mislim, da Janševe četrte vlade ni smiselno enačiti z Orbánom, ...