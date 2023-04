22 let hitro mine

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh lahko na prizorišču gradnje novega športnega centra Ilirija dobro vidimo ohranjeni opečni zid spomeniško zaščitene stavbe, zgrajene leta 1929 po načrtih in na pobudo inženirja Stanka Bloudka. Gre za vhodno pročelje kopališča Ilirija, torej pogledom najbolj izpostavljeni del, ki – poleg Lattermanovega drevoreda ob Tivolskem sprehajališču, ki ga je leta 1933 preuredil Plečnik – ostaja ohranjen tudi v načrtih novega kompleksa. Ščiteno pročelje Ilirije je bilo sicer pred »obnovo« zakrito s številnimi oglasnimi panoji. V teh dneh se pročelje, olupljeno do opeke, razkriva v celoti. Toda ta pogled poleg zgodovinskega zidu izpostavlja tudi kompleksen preplet nesmiselnih nasprotij med stroko, potrebami meščanov, odnosom do dediščine in mestno oblastjo.