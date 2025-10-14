In spet smo tam: Velesile se pred ključnim srečanjem spopadajo s carinami

V nadaljevanju preberite:

Dve velesili – ZDA in Kitajska – nadaljujeta napovedi ukrepov na področju mednarodne trgovine, ki niso skladni s principi Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in s tem testirata tudi pripravljenost mednarodnih podjetij k prilagoditvam oziroma iskanju obvodov, ki spet ustvarjajo potencialne tretje zmagovalce.

Pretekli četrtek, 9. oktobra, je Kitajska predstavila ukrepe na področju nadzora nad izvozom redkih rudnin, ki so nujna sestavina sodobnih elektronskih proizvodov, tako za civilno kot še posebno za vojaško uporabo.

Po drugi strani je ameriški predsednik že dan pozneje napovedal uvedbo dodatne, stoodstotne carinske stopnje na uvoz izdelkov iz Kitajske (uveljavila naj bi se 1. novembra 2025) ter nadzor nad izvozom vse kritične programske opreme na Kitajsko.