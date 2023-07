Inflacijski paradoks

V nadaljevanju preberite:

Zanimiv pogled na inflacijo daje tudi študija treh ekonomistov iz Svetovnega denarnega sklada (Hansen et al.), ki so poskušali cenovna gibanja v območju evra med prvim četrtletjem leta 2022 in 2023 razdeliti na vpliv uvoznih cen, presežka zasebnega sektorja in stroškov dela. V tem obdobju so 40 odstotkov celotne inflacije »povzročile« višje uvozne cene, medtem ko je višji poslovni presežek zasebnega sektorja predstavljal 45 odstotkov. Kot ključne dobičkarje inflacijskega obdobja so navedli relativno ozek segment družb, ki so imele korist od rastočih cen surovin, in tiste, ki so lahko izkoristile neskladje med ponudbo in povpraševanjem.