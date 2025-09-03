Itak nič ne pomaga

V nadaljevanju preberite:

V Chicagu je razdalja med kritičarko in deležniki njenih kritik tako velika, da se njen glas pogosto izgubi. »V Sloveniji je drugače,« piše Kate Wagner. »S svojimi nasprotniki se moraš naučiti živeti. Srečali se boste v kinu, na odprtju razstav, na Metelkovi ali na rojstnodnevnih zabavah skupnih prijateljev. Bahači, prevzetneži, arhitekti, katerih dela ne maramo, in seveda bivši partnerji – z njihovo prisotnostjo se boste soočali vsak dan, druge možnosti ni.« Slovenska majhnost nas sili, da kljub vsemu živimo skupaj. Čeprav živimo v nasprotnih idejnih svetovih, se naše poti neizogibno križajo. Tako nas fizični prostor spodbuja, da se srečujemo, družimo, pogovarjamo in sklepamo vezi.