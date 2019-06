FOTO:Ivan Simič: Majhen učinek majhnih davčnih sprememb

Ljubljana – Ta teden nas je ministrstvo za finance obvestilo, da je po več pogovorih in usklajevanjih s člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta pripravilo možne rešitve sprememb davčne zakonodaje, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela. Kot je razumeti, koalicija in njihova pridružena članica še nista razpravljali o predvidenih davčnih spremembah, kar pomeni, da se še zmeraj lahko zgodijo spremembe. Spremembe, s katerimi se želi razbremeniti delo in dodatno obdavčiti kapital, ne pomenijo davčne reforme, temveč zgolj izpolnjevanje danih obljub Levici, ki so bile zapisane v koalicijskem ...

