Iz bogate zaloge antifašizma

V največji ljubljanski knjigarni prodajajo čeden zvezek, okrašen z mislijo: »History will be kind to me for I intend to write it.« Zgodovina bo prijazna z mano, saj jo nameravam napisati. Avtor samozavestne sentence je (baje) duhoviti britanski politik Winston Churchill. Kako se je zmotil, je postalo zadnji mesec strupeno jasno, saj so se tudi nad njegovim londonskim spomenikom znesli jezni protestniki. Za silo in začasno je zdaj zavarovan z zabojem, ampak … njegova usoda je negotova.Pri nas Churchillovega spomenika, hvala bogu, nimamo. Ni nam treba organizirati veteranov, da bi ga zavarovali pred packanjem in onečaščanjem, ...