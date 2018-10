Izbite žoge

Ne bom prvi zapisal, da je v slovenskem javnem diskurzu vse bolj moteče, da se zelo zmanjšuje delež pozitivnih razprav o dobrih idejah in dosežkih naših sorojakov. Namesto tega se razpravljavci ves čas ukvarjajo z izpostavljanjem čim slabših idej in dejanj svojih »nasprotnikov«, političnih, ideoloških, stanovskih, kakršnihkoli že. Namesto lucidnega nadgrajevanja tistega, kar te navduši, se večina energij porabi za »promocijo« slabega in zavrženega. Bolj ko je razpis za neko obskurno politično pravljico nedomišljen in nevreden pozornosti, zanesljiveje ga bodo »nasprotniki« povzdignili v prvovrstno nacionalno temo. Če javni diskurz zanemarja vsebinske ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.