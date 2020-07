Izganjanje zlih duhov preteklosti in sedanjosti

Pred kratkim so na predsedniških volitvah v Malaviju podporniki navdušeno slavili zmago opozicijskega kandidata Lazarusa Chakwera, ki je premagal dosedanjega predsednika Petra Muthariko. Veselje je bilo še toliko večje, ker je šlo za ponovitev volitev, saj je po ugotovitvi ustavnega sodišča Mutharika lani zmagal zaradi volilnih manipulacij in prevar. Lepo, v Afriki smo redko priča takim odločitvam sodišč, res pa se ne velja veseliti prezgodaj – če smo odkriti, bi v postkolonialnem obdobju Afrike na prste ene roke lahko prešteli voditelje, ki ljudi niso razočarali oziroma je med njimi nemalo takšnih, ki so se prej ali slej ...