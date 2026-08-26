Izgubljena čast Karoline Žašler

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Anglosaška kritika, obsedena z obletnicami in slavljenjem neprestano obravnavanih filmskih klasik, nas vedno znova spomni na pomen retrovizorja, reevalvacije in reimaginacije kanoničnih del. Pri tem se običajno zadovolji z zahodnjaškim pogledom, podrejenim tradicionalno močnim produkcijskim okoljem. ZDA, Francija, Italija, Združeno kraljestvo, Italija, občasno Japonska. Petdesetletnice so posebej popularne, kar nas ponese v leto 1976, čas Taksista, Vseh predsednikovih mož, Dvajsetega stoletja in TV mreže. Rockyja in Carrie. Se ti filmi po pol stoletja še držijo? Večinoma se, se pa postavlja vprašanje, kje so v teh diskusijah vsi drugi, mali, deprivilegirani, ...