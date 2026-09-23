Izgubljene iluzije, drugič

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. V slovenske kinematografe jeseni in pozimi prihajata dva filma na temo množičnih medijev, manipuliranja z novicami in eksploatacije zasebnega življenja, vsega, kar v obdobju 45. in 47. predsednika ZDA zmečemo pod etiketo vulgarizacije javnega diskurza, lažnih novic in še marsičesa. V tem smislu je Primetime Lancea Oppenheima, ki dramatizira moralno stagnacijo Chrisa Hansena, protagonista in zvezdnika resničnostnega šova To Catch a Predator, s katerim je na etično sporen način premešal pojme novinarstva, zabave in policijske preiskave, leta 2006 pa »spisal zgodovino televizije«, precej manj zgovoren kot Ink, odlični film Dannyja Boyla, ki v precej bolj dinamičnem slogu – mešanici Državljana Kana in Trainspottinga – ...