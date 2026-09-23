Izgubljene iluzije, drugič

Sociolog Robert E. Park je dejal, da je časopis za novinarja, kar je umetnost za umetnika, »ne toliko kariera kot oblika zabave in način življenja«.
Galerija
Tabloidi kot umetniška izjava? Nehajte! FOTO: Andy Buchanan/Afp
Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.
V slovenske kinematografe jeseni in pozimi prihajata dva filma na temo množičnih medijev, manipuliranja z novicami in eksploatacije zasebnega življenja, vsega, kar v obdobju 45. in 47. predsednika ZDA zmečemo pod etiketo vulgarizacije javnega diskurza, lažnih novic in še marsičesa.
V tem smislu je Primetime Lancea Oppenheima, ki dramatizira moralno stagnacijo Chrisa Hansena, protagonista in zvezdnika resničnostnega šova To Catch a Predator, s katerim je na etično sporen način premešal pojme novinarstva, zabave in policijske preiskave, leta 2006 pa »spisal zgodovino televizije«, precej manj zgovoren kot Ink, odlični film Dannyja Boyla, ki v precej bolj dinamičnem slogu – mešanici Državljana Kana in Trainspottinga – ...
Komentarji