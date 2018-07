Izgubljeni v prevodu

Naključje je hotelo, da me je ravno dva meseca pred aktualno panično politično akcijo »Kako iz tujih zdravnikov v petih dneh narediti Slovence« zaradi preureditve jezikovnih izpitov za tuje zdravnike poklicala predsednica zdravniške zbornice. Zaprosila me je, naj organiziram skupino jezikoslovcev in zdravnikov, da bi predrugačili jezikovni izpit, ki ga morajo trenutno opraviti tuji zdravniki, da dobijo dovoljenje za delo v Sloveniji. Problem dosedanjega izpita je, da ga izvajajo skladu z zakonsko zahtevo po jezikovnem nivoju C1, ki ga tuji zdravniki, skupaj z našimi jugovzhodnimi sestrami (velja za oba spola), v praksi ne zmorejo – prehodnost je manj kot tretjinska, ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.