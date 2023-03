Izgubljeno desetletje bančnega striženja

V nadaljevanju prreberite še:

Ko se je jeseni 2013 v Sloveniji izračunavala velikost tako imenovane bančne luknje in so se v strahu pred zloglasno evropsko trojko pripravljali ukrepi za njeno sanacijo, se je potihoma omenjalo nekakšno »striženje« vlagateljev. A v resnici so le redki razumeli, kaj konkretno naj bi to pomenilo, predvsem pa si najbrž nihče ni predstavljal, da se bomo v naši državi s tem vprašanjem še vedno ukvarjali skoraj deset let kasneje. Striženje je v praksi pomenilo, da je dobrih 100.000 delničarjev in lastnikov podrejenih obveznic bank z izrednim ukrepom Banke Slovenije čez noč izgubilo za 960 milijonov evrov svojih naložb; največ seveda institucionalni vlagatelji, precej pa je bilo tudi fizičnih oseb. Vsi skupaj pa po skoraj desetletju niso dobili še niti možnosti za uveljavljanje morebitnih odškodnin in za zdaj tudi ni znano, kdaj jo bodo.