Doba mobilizacije

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Najprej je na mestu samokritika. Teden dni pred referendumskim četverčkom sem zapisal: »Sumim, da je opozicija napačno ocenila javnomnenjsko ozračje. Preveč se naslanja na oceno, da bodo vladni predlogi padli sami od sebe, pod gravitacijsko težo Janševe nepriljubljenosti. Če se bo izkazalo, da se je uštela, ji grozi razsulo in demoralizacija tik pred bojem, ki resnično šteje.« Res je: malo je manjkalo, da bi se moj sum uresničil. Pri posvetovalnem referendumu o RTV-prispevku je bila razlika le nekaj sto glasov oziroma tri stotinke odstotne točke, kar ga verjetno umešča med najtesnejše, morda celo najtesnejši referendum vseh časov – ne le v Sloveniji, temveč ...