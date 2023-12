Izrael je vojno na spletu že izgubil

V nadaljevanju preberite:

Izrael je javnomnenjsko vojno izgubil, še preden je 7. oktobra sploh stopil vanjo. Izgublja jo celo tam, kjer bi jo moral po vsej logiki dobivati. Hamasova izpustitev izraelskih talcev se je iz pričakovane piarovske zmage spremenila v piarovsko nočno moro. Izpuščeni talci svoje izkušnje seveda ne primerjajo z bivanjem v hotelu s petimi zvezdicami: ugrabitev je za vsakogar strahovit psihološki šok, še bolj ujetništvo, ki je prepredeno s taktično odtegnitvijo osnovnih življenjskih dobrin in pomanjkanjem informacij. Talci pričajo, da so v prvih tednih ujetništva prejeli po tri obroke na dan, nakar so se konec oktobra zaradi brutalnega vojaškega napada na Gazo bivalne razmere poslabšale tudi zanje. Ujetniki so, podobno kot Palestinci v Gazi, nenadoma morali preživeti z enim skromnim obrokom na dan, če sploh. Tam, kjer podporniki Izraela vidijo zgodbo o surovem ravnanju s talci, podporniki Palestine vidijo impliciten ali tudi ekspliciten uvid talcev v vsakodnevni teror, v katerem pod izraelsko okupacijo živijo Palestinci.