Jankovićev prvi resni izzivalec na levici

Kocka je padla. Luka Mesec je po mesecih odločanja (angl. no pun intended) sprejel odločitev. Kandidiral bo za župana Ljubljane. S tem je levica v boj proti Zoranu Jankoviću prvič v dvajsetih letih poslala težkokategornika. Mnogi bralci bodo oporekali temu opisu izzivalca. Morda imajo prav. Anket še nismo videli in čisto možno je, da bo Mesec startal z dokajšnjim zaostankom. Čeprav se je o njegovi morebitni kandidaturi v političnih krogih in po hodnikih medijskih hiš šušljalo že nekaj časa, pa je odločitev za širšo javnost presenečenje. In v mestu, zabubljenem v politično letargijo, to – za razliko od politike na državni ravni, kjer imajo levosredinski volivci že prav bulimični apetit po novostih – ni nujno prednost. Meščeva kandidatura (v nasprotju z zmagovito kandidaturo njegovega ...