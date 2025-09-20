Janšev nasmešek in Jankovićeva tresoča se roka

V nadaljevanju preberite:

»Krog je sklenjen«. Tako sem pomislil, ko je Milorad Dodik pozval Srbe s slovenskim državljanstvom, naj na bližajočih se parlamentarnih volitvah podprejo Janeza Janšo. Za poziv se je odločil kot za »protiukrep« odločitvi slovenske vlade, ki mu je prepovedala vstop v Slovenijo.

Ihta srbskega satrapa je bila prav zabavna. Najprej je Sloveniji požugal, naj se briga zase in se ne vmešava v notranje zadeve drugih držav, in takoj zatem izdal svojo fatvo, namenjeno slovenskim državljanom srbskega porekla.