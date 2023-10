Jasne meje, dobri prijatelji

V nadaljevanju preberite:

Neodvisna država Hrvaška, ki so jo ustanovili ustaši ob razkosanju Jugoslavije aprila 1941, je nad manjšinami (zlasti Srbi, Judi in Romi) izvajala tako krvav teror, da je šokiral celo nekatere nemške generale. Ne zaradi njihove humanosti, seveda: bali so se, da bodo množični pokoli Srbov, ki so predstavljali tretjino prebivalstva NDH in bili večina na obsežnih področjih pod njeno oblastjo, ogrozili stabilnost nove državne tvorbe. Sadistični državni terorizem, ki so ga izvajali ustaši (včasih po naročilu vlade v Zagrebu, včasih na lastno pest), je namreč grozil, da bo raznesel nacistično »varnostno arhitekturo« na Zahodnem Balkanu.