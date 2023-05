Javno zdravstvo, spomenik osamosvojitvi

V nadaljevanju preberite:

Dva politična režima, ki sta se proslavila z bolestno osredotočenostjo na družbeno enotnost, sta nemški nacizem in italijanski fašizem. Eden najslavnejših simbolov enotnosti v zgodovini je fascio – butara, ki so si jo fašisti izposodili pri podobju Rimskega imperija. V butaro povezane palice, med katere je povezana še sekira, so bile fašistom zanimiv simbol, ker so ga pred njimi uporabljale že druge italijanske politične skupine, ki so vse simpatizirale z idejo, da je povezan snop palic nezlomljiv, medtem ko je ena paličica krhka. S povezanostjo, trdnostjo in enotnostjo naroda je v zadnjem času vse bolj obseden tudi celoten slovenski politični establishment – konkretno, z enotnim rezultatom glasovanja na plebiscitu o samostojnosti leta 1990.