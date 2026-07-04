Javnomnenjski medeni meseci

Vlada nima političnega mandata za kakršnokoli »konservativno revolucijo«.

Oblikovanje in spreminjanje političnega javnega mnenja spremlja zanimiv pojav. Pred volitvami analitiki kot nori sledimo trendom in fluktuacijam priljubljenosti strank. Včasih se zdi, kot da bi vsak dan prinesel drugačen rezultat: kot da bi volitve ne bile trenutek, ki v katerem se zgosti volja volivcev, temveč zgolj slučajno presek med poljubnim datumom in krivuljami politične popularnosti, ki se vzpenjajo in padajo skoraj v nekakšni avtonomni agregatni logiki, ki nima povezave s stališči in premisleki posameznikov, ki tvorijo politično telo. Ne suverena odločitev ljudstva, temveč snapshot trenutnega … niti ne mnenja, temveč »občutja« anonimne množice. Prav prvi tedni, včasih tudi meseci po volitvah pa spodbijajo to cinično predstavo. Ko odločitev enkrat pade, ko ljudje oddajo svoj glas, ...