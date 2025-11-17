Jedci strupa

Danes je jasno, da so bila prva poročila o rednih uporabnikih arzenika površna. Strup so namreč jedli v trdi obliki, ki se slabše absorbira.

Septembra 1851 je bilo Celje v središču pozornosti. Vsaj tistega dela Avstro-Ogrske, seveda, ki se je brigal za črno kroniko in za juristična vprašanja. Na tamkajšnjo zatožno klop je namreč sedla Anna Alexander. »Dekle prijetnega videza, z lepimi potezami obraza, ki je na videz štelo približno dvajset let,« kot je poročal dunajski Splošni avstrijski sodni časopis (Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung). »Njen pogled je bil odkrit, vedenje sproščeno. Mirno in z občudovanja vredno zbranostjo je poslušala obtožbo, ki se je glasila: zločin dvojnega umora iz zasede.« Očitali so ji, da je natanko dve leti prej z arzenikom zastrupila svoje krušne starše. Podrobnosti sojenja so bile za tisti čas tako vznemirljive, da je omenjeni časnik objavil celoten zapisnik. V desetih nadaljevanjih. ...