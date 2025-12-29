Skok v prihodnost

Nikdar torej ne smemo pozabiti, da v prihodnost res ne vidi nihče.

Izkušnje so dragocene, tudi ko je treba koga naplahtati. Oziroma prerokovati prihodnost. To dokazuje brazilski jasnovidec Athos Salomé – samooklicani »živi Nostradamus«, po javni podobi pa živa lutka Ken. Zaslovel je z drznimi, dramatičnimi svarili. Leta 2022 naj bi se nekje v Ameriki zgodil strašen teroristični napad, tako grozljiv, da bo sprožil vojno. Leta 2023 naj bi se iz ledu na Antarktiki zbudil strahovit virus, ki bo povzročil novo pandemijo. Tega leta naj bi se dokončno zlomile in izginile tudi kriptovalute. V letu 2024 naj bi v Zemljo trčil asteroid, umetna inteligenca pa naj bi nam omogočila, da vzpostavimo stik z izgubljenimi svojci v onostranstvu. Pa v Južnokitajskem morju naj bi izbruhnili oboroženi spopadi, ki jim bo sledil izbruh tretje svetovne vojne. Če me spomin ne ...