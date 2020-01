Kaj bi brez odvetnikov (in sodnikov)!

Če bi lastniki Luke Koper pred leti poslušali Gašparja Mišiča, bi Luka Koper prihranila nekaj milijončkov. Evrov. Že v začetku 2014 je namreč predlagal naj lastniki zahtevajo resno revizijo vseh vloženih odškodninskih tožb proti nekdanji Časarjevi upravi in nadzornikom (torej nekakšno revizijo revizije, ki jo je izdelala hudo ugledna revizijska hiša PWC). To zato, da bi uvideli, kakšne možnosti sploh imajo z odškodninskimi tožbami, ki so jih na skupščini Luke Koper leta 2010 nagrmadili vsem tedanjim in bodočim upravam ter nadzornikom. Od vseh teh »revežev« skupaj je nemogoče pričakovati povračilo kakih 20 ...