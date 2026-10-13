Kaj dviguje stroške zadolževanja držav?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Stroški tekočega zadolževanja držav se še naprej močno zvišujejo in so, denimo, v ZDA pri desetletni ročnosti presegli pet odstotkov ter se oktobra ustalili med 5,2 in 5,3 odstotka. Analitiki iz Pimca, uglednega upravljavca premoženja, ki je specializiran za nakupe obveznic, celo menijo, da bi zahtevan donos kmalu lahko dosegel šest odstotkov. Tudi pri obveznicah držav v območju evra razmere niso veliko drugačne, saj se je zahtevan tekoči donos na nemško državno obveznico povečal na 3,5 odstotka, na italijansko na 4,6 in na slovensko na 4,1 odstotka. Razmere so tako zelo podobne na obvezniških trgih in niso vezane na javnofinančno stanje posamezne države. Potrebe ...