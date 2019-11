Kaj nam lahko Trump še zakuha?

Izvolitev Donalda Trumpa je bila za ZDA in za svet velik šok. Vsak, ki danes trdi, da je bila Trumpova zmaga pričakovana in da jo je tudi napovedal, si izmišljuje. Dan pred volitvami nihče ni mogel napovedati njegove zmage. Videti je bilo, kot da je kandidatu Trumpu v kampanji šlo vse narobe. Obtožen je bil prešuštva, goljufanja ..., užalil je celo ameriške vojne veterane. To je v ZDA veljalo za nedopustno. Tega ameriška javnost prej ni nikoli oprostila. Nadalje so vse javnomnenjske ankete zelo prepričljivo napovedovale zmago njegove protikandidatke. Nihče ni pričakoval, da bo Trump zmagal, in nihče ni vedel, kaj bo sledilo. ...