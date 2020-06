Kaj pričakujem od Moderne galerije

Ena najlepših stavb v Ljubljani je po mojem mnenju Moderna galerija arhitekta Edvarda Ravnikarja. Gre za arhitektovo zgodnje delo, nastalo v času, ko je še risal za Plečnika, preden je odšel k Le Corbusieru v Pariz in se vrnil kot modernist. Stavba hkrati odraža Plečnikov prefinjeni klasicizem in Ravnikarjev obrat k modernistični arhitekturi. Mladi arhitekt je v obdobju načrtovanja Moderne galerije sodeloval tudi pri risanju izvedbenih načrtov in nadzoru gradnje Plečnikovega Nuka. Pri obeh stavbah lahko opazimo številne podobnosti, denimo oblikovanje fasade z igro različno in neenakomerno obdelanih kamnin, le da je pri Nuku ...