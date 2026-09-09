Kaj se lahko naučimo od kurnika?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Začetek novega šolskega leta vedno znova odpira razmislek o prostorih šol in učnih procesih, ki potekajo v njih. Prav učni procesi so danes vredni posebne pozornosti, saj živimo v času velikih sprememb. Medtem ko umetna inteligenca postaja vse močnejše orodje in spreminja številne vidike našega vsakdana, učenja in šolanja, se vse bolj zavedamo pomena svojih rok. Roke vzpostavljajo neposredno povezavo med našimi mislimi in materialnim svetom, ki nas obkroža. Bolj kot umetna inteligenca posega v naš miselni svet, pomembnejša postaja izkušnja, ki jo pridobivamo z rokami. Zato se mi zdi ob začetku šolskega leta dragocen razmislek o Outsiderjevi poletni šoli, ki smo ...