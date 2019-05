Kaj se zgodi pri 33 letih?

Prebrala sem ga. Že v naslovu je pisalo: Ženske postanejo svoje mame pri triintridesetih letih. Britanski estetski kirurg (zakaj ravno on, se je izkazalo čisto pri zadnjem stavku) je namreč anketiral dva tisoč Britancev in ugotovil, da se nekega lepega dne vsi začenjamo spreminjati v svoje starše.



Najprej se jim nehamo upirati, potem pa se začnemo obnašati tako kot oni, imamo isto mimiko, življenjski stil, celo banalne navade, kot je izbira radijskega programa ali ugašanje luči po hiši ... In kako je prišel do teh številk? Preprosto z matematiko: kar 52 odstotkov žensk mu je povedalo, da so se začele počutiti kot svoje mame med 30. in 35. letom starosti, polovica manj proti štiridesetemu letu, le deset odstotkov pa jih je zatrdilo, da se je to zgodilo mnogo kasneje, pri abrahamu. A tudi z njihovimi partnerji ni drugače. V očete so se začeli spreminjati v podobni starosti, okrog štiriintridesetega leta, pri čemer so navajali isto izbiro glasbe in politične preference.



To je pač del staranja, tolaži zdravnik. In zakaj se to zgodi ravno okoli tridesetega leta? Doktor ima odgovor. Ker ponavadi takrat dobimo svoje otroke in reflektiramo vzgojo staršev. Da, uporabljamo celo fraze, ob katerih smo prej zavijali z očmi. Recimo: »Saj sem ti rekel!«



Vsi se v nekem trenutku življenja spreminjamo v svoje starše in to je nekaj, kar je treba praznovati, dodaja doktor. A čeprav v ogledalu prepoznamo poteze staršev, smo tudi po tej starosti mi še vedno mi. V skladu s svojo profesijo pa je estetski kirurg ugotovil, da je to tudi eden od razlogov, zakaj se je povprečna starost prve kozmetične operacije znižala pri obeh spolih. Več ljudi poskuša odložiti srednja leta tudi tako, da izboljšajo svoj videz in z njim postanejo bolj samozavestni.