FOTO:Kajkavska herezija

Pred leti se mi je pripetila anekdota, na katero bi zdavnaj pozabil, če se mi ne bi zdela simptomatična za tip mišljenja v času radikalizmov, ki dvigajo glavo v dobi internetne kakofonije. Na sprejemu, ki je sledil kulturnemu dogodku, me je nagovoril simpatičen neznanec, čigar radovednost in elokventnost sta kmalu pokazali svojo temnejšo plat.Gospod zgodnjih srednjih let je imel močna mnenja o vrsti navidezno nepovezanih zadev. S tem se lahko sicer do neke mere poosebim, vendar se poskušam izogniti preveč vehementnim razpravam v družabnih okoliščinah, ki za to niso primerne. Toda sogovornikova brezbrižnost do mojih signalov, da ...